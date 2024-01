Владимир Зеленский назвал опасным то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа, и позвал его в Киев.

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", – сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Идея Трампа быстро закончить войну в Украина вызывает у Зеленского опасения.

"То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит о том, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит", – пояснил он.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9