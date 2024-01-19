Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот видео

Владимир Зеленский назвал опасным то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа, и позвал его в Киев.

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", – сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Идея Трампа быстро закончить войну в Украина вызывает у Зеленского опасения.

"То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит о том, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит", – пояснил он.

Напомним, в прошлом году Зеленский уже приглашал Трампа в Украину, но бывший президент США отказался от поездки.

Недавно после победы на праймериз в штате Айова Трамп заявил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну в Украине. Он сообщил, что "прекрасно ладит" с Путиным и "хорошо знает" Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Трампа о быстром завершении войны в Украине и заявил, что попытки заморозить боевые действия или прекратить войну на невыгодных для Украины условиях могут привести к тому, что РФ нападет на страны НАТО.

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