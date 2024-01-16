Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что он своим стремлением "не эскалировать ситуацию" играет на руку России.

Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это забрало у нас много времени. И из-за этого мы потеряли много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года", - заявил Зеленский.

Президент с начала войны регулярно критикует Запад. Так, в марте 2022 года он заявил, что страны НАТО не хотят передавать Украине танки и самолеты, потому что боятся России. И что решающим для Запада станет возможное применение Россией химического оружия.

Также он говорил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.