Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече по обсуждению "формулы мира" в швейцарском Давосе предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских войск из Украины.

Об этом глава украинского Минобороны сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Проводим с коллегами четвертую встречу советников по вопросам национальной безопасности по формуле мира в Швейцарии. Презентовал шестой пункт формулы мира: "Вывод российских войск с территории Украины". Невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного разоружения и вывода армии РФ с временно оккупированных территорий.

Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по вопросам национальной безопасности, чтобы совместно выработать механизм вывода войск", - говорится в сообщении.

Также Умеров добавил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским формула мира уже объединяет 83 страны.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Между тем глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской "формулы мира" в Давосе может стать последней на этом уровне.