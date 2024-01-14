Четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской "формулы мира" в Давосе может стать последней на этом уровне.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции, пишет новостной ресурс Watson.

"Это четвертая встреча, которая может стать последней на этом уровне", - сказал он.

Также Кассис считает, что необходимо включить Россию в переговоры.

"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово", - заявил глава МИД.

Напомним, первые три встречи советников прошли в Копенгагене, в Саудовской Аравии и на Мальте. Также была секретная встреча 16 декабря в Эр-Рияде.

Западные СМИ писали, что эти встречи не увенчались успехом из-за разногласий Украины и Запада с одной стороны и стран глобального Юга с другой по вопросу переговоров с Россией, к которым призывают страны юга, но против которых (до вывода российских войск на границы 1991 года) выступает Киев.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".