США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Скорее всего, эту тему перед президентом Украины в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, а американские чиновники продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.

"Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии", - пишет издание.

По словам одного из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится "полный спектр вариантов". США хотят понять, как они могут помочь. Американцы считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону.

Напомим, что Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Ранее мы писали о том, что Украина утвердила военную стратегию на 2024 год.

А также, что Залужный объявил о новой стратегии на 2024 год, цель которой - сохранить людей.