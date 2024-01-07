Республиканцы ждут от президента США Джо Байдена не только компромисса по границе с Мексикой, но и чёткого ответа на вопрос, какова дальнейшая стратегия Соединенных Штатов по Украине.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью изданию CBS News.

В статье сказано, что без этого ответа выделить деньги для военных нужд Киева будет "очень трудно".

"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?" - спросил Джонсон.

По его словам, эти вопросы уже неоднократно доводились до Белого дома, но ответа на них не было.

"Белый дом не предоставил ответов. Я умолял их всеми способами - письменно, публично, в частном порядке - дать нам ответы на эти вопросы, но они этого не сделали. И поэтому без этих ответов нам будет очень трудно получить необходимое финансирование, чтобы осуществить то, что нужно сделать, дабы остановить Владимира Путина", - добавил Джонсон.

Также, по словам спикера, в американском правительстве "должны обеспечить безопасность границы США, прежде чем защищать границу кого-либо ещё".

На вопрос, удастся ли к февралю выделить деньги Украине, Джонсон не ответил конкретно.

"Я думаю, если Белый дом и Сенат серьёзно отнесутся к этому (вопросу границы США - Ред.) и прислушаются к американскому народу... А также, если мы получим необходимую информацию и необходимые ответы относительно того, каков будет финал в Украине", - сказал спикер Палаты представителей.

Ранее главный конкурент Трампа от республиканцев Десантис раскритиковал Белый дом за политику по Украине.

Мы также сообщали, что сроки соглашения американских республиканцев и демократов о помощи Украине затягиваются.