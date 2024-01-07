Майк Джонсон. Скриншот видео

Республиканцы ждут от президента США Джо Байдена не только компромисса по границе с Мексикой, но и чёткого ответа на вопрос, какова дальнейшая стратегия Соединенных Штатов по Украине.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью изданию CBS News.

В статье сказано, что без этого ответа выделить деньги для военных нужд Киева будет "очень трудно".

"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?" - спросил Джонсон.

По его словам, эти вопросы уже неоднократно доводились до Белого дома, но ответа на них не было.

"Белый дом не предоставил ответов. Я умолял их всеми способами - письменно, публично, в частном порядке - дать нам ответы на эти вопросы, но они этого не сделали. И поэтому без этих ответов нам будет очень трудно получить необходимое финансирование, чтобы осуществить то, что нужно сделать, дабы остановить Владимира Путина", - добавил Джонсон.

Также, по словам спикера, в американском правительстве "должны обеспечить безопасность границы США, прежде чем защищать границу кого-либо ещё". 

На вопрос, удастся ли к февралю выделить деньги Украине, Джонсон не ответил конкретно. 

"Я думаю, если Белый дом и Сенат серьёзно отнесутся к этому (вопросу границы США - Ред.) и прислушаются к американскому народу... А также, если мы получим необходимую информацию и необходимые ответы относительно того, каков будет финал в Украине", - сказал спикер Палаты представителей.

Снимок фрагмента статьи на cbsnews.com

Снимок (2) фрагмента статьи на cbsnews.com

Ранее главный конкурент Трампа от республиканцев Десантис раскритиковал Белый дом за политику по Украине.

Мы также сообщали, что сроки соглашения американских республиканцев и демократов о помощи Украине затягиваются.

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