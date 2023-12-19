Сенат США на текущей неделе не завершит работу над соглашением об ужесточении миграционного законодательства и защите границы для поддержки выделения новой помощи Украине и не будет голосовать по этому вопросу.

Об этом заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд, возглавляющий Республиканскую партию на переговорах с демократами.

Сенатор подчеркнул, что работа над соглашением продолжится до тех пор, пока не будет доведена до конца, и законодатели вернутся к этому вопросу в январе, чтобы полностью закончить текст.

Участники переговоров в Сенате встречаются каждый день, пытаясь достичь соглашения о мерах безопасности для границ, которых требуют республиканцы Палаты представителей и Сената как условия принятия дополнительного пакета помощи в размере 106 миллиардов долларов, включающего поддержку Украины и Израиля.

Вчера мы рассказывали, что западные СМИ пишут о переговорах в Сенате.

Между тем уже 30 декабря исчерпаются последние 1,07 миллиардов долларов, которые имеются у Пентагона на поддержку Украины. Об этом сказано в письме контролера Пентагона Майкла МакКорда, которое заполучило агентство Bloomberg.