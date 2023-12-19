Политика Дональда Трампа в отношении Украины будет более "экономной", чем у администрации демократов.

Так Владимир Зеленский прокомментировал во время пресс-конференции вопрос о перспективах американской помощи Украине.

"У Трампа будет точно другая политика, он другой человек, если он станет президентом США, но не нам выбирать. Мы должны здраво смотреть на то, что лидер оказывает влияние на общество. Но если политика Трампа будет очень экономной, это сильно повлияет на ход войны в Украине. И на это может среагировать весь мир", – сказал президент.

Между тем вчера агентство Reuters со ссылкой на свои источники написало, что после выборов президента Соединённых Штатов, в случае своей победы, Трамп назначит преданных ему людей на ключевые должности, что изменит внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины. По оценке источников, Трамп вообще прекратит помощь Украине.

А сегодня Bloomberg написало, что проблемы с выделением западной помощи Украине заставляют ее союзников размышлять о том, что президент РФ Владимир Путин может победить и Киеву придется пойти на переговоры с Москвой.