Вооружённые силы Украины уже свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи, в частности, артиллерийских снарядов. При этом на фронте очень рассчитывают на западные истребители F-16 как средство наступательной инициативы.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в интервью агентству Reuters.

Командующий сказал, что по всей линии фронта наблюдается нехватка боеприпасов, особенно "постсоветских" калибров - 122 и 152 мм. Тарнавский назвал это "очень большой проблемой".

"Те объёмы, которые мы имеем сегодня, нам недостаточны, учитывая наши потребности. Мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем расход боеприпасов, потому что нам нужно это предусматривать", - отметил командующий.

По его словам, россияне тоже испытывают проблемы с боеприпасами.

В настоящее время ВСУ перешли в оборону на отдельных участках, но местами ещё продолжают наступать.

Комментируя ситуацию в войсках, Тарнавский заявил, что "у каждого командира должен быть резерв". Штурмовые подразделения испытывают "трудности с личным составом", но готовят резервы для "масштабных действий" в будущем, заявил командующий.

"На некоторых участках мы перешли к обороне, а на некоторых продолжаем наступательные действия - манёврами, огнём и продвижением вперёд. И мы готовим резервы для наших дальнейших масштабных действий", - рассказал изданию Тарнавский.

Также он сообщил, что все бригады прорабатывают способы дать личному составу отдых.

"Сегодня у нас есть определённые трудности с личным составом, который находится на передовой. Да, они сегодня не такие свежие, не такие отдохнувшие", - сообщил генерал.

При этом командующий группой "Таврия" отметил, что "все надеются" на прибытие в Украину западных истребителей F-16.

"При наличии F-16 всё будет совершенно другим. На мой взгляд как пехотного офицера, F-16 - это как "мерседес" по сравнению с "запорожцем", - заявил Тарнавский.

Ранее генерал сообщал, что на Таврическом направлении РФ увеличила активность артиллерийских ударов.

Также Тарнавский опровергал сообщения о взятии россиянами Марьинки.