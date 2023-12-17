Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке бронетехники и авиации.

Об этом заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, все атаки отражаются украинскими войсками.

"Вчера российские захватчики в операционной зоне ОСУВ Таврия нанесли 1 ракетный, 13 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и осуществили 1044 артобстрела", - написал Тарнавский.

Общие потери оккупантов вчера составили - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей.

Ранее он, а также главком Сухопутных войск Александр Сырский заявляли об активизации наступательных действий противника по всей линии фронта.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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