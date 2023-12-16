Россия ведет активную диверсионную деятельность на границе с Украиной в Харьковской области.

Об этом в своей сводке сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления" - говорится в сводке.

Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль своей границы в Белгородской области.

Ранее ГУР озвучило свою оценку численности российских военных в Украине. По данным разведки, в Украине воюют 473 тысяч российских военных. Из них 443 тысяч - в составе армии РФ и 30 тысяч - Росгвардии.

Российские ДРГ семь раз за последние две недели пытались пробраться через границу Украины. По словам Наева, в пяти случаях Силам обороны удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огневое поражение противнику.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале мы рассказываем о теракте в Закарпатье; анализируем, почему ЕС не дал Украине 50 млрд и пойдет ли Путин на Днепр и Харьков.

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