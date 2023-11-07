Российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются проникнуть в Украину через границу с Черниговской и Сумской областями.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Цель диверсионно-разведывательных групп – провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам. По 9-10 раз ежемесячно вражеские ДРГ пробуют заходить на территорию приграничных с россией районов Черниговской и Сумской областей. Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления гш рф, поэтому мы должны быть всегда готовы", - заявил Наев.

По данным Наева, это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Ранее в Сумской области ночью через границу пыталась прорваться ДРГ из восьми человек. Их заметили бойцы теробороны на наблюдательном посту, был открыт огонь из артиллерии и минометов. Россияне с потерями отошли. С украинской стороны потерь не было.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 621-го дня. Основное направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.