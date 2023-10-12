В Сумской области ночью пресекли попытку прорыва через границу российской ДРГ из восьми человек.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Их заметили бойцы теробороны на наблюдательном посту, был открыт огонь из артиллерии и минометов. Россияне с потерями отошли. С украинской стороны потерь не было.

Наев заявляет, что ДРГ планировала двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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