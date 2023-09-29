Под утро 29 сентября были атакованы россиянами Николаевская и Сумская области.

Об этом сообщается в телеграм-каналах властей регионов.

Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что около 4:13 по Николаеву нанесли ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города, в результате чего загорелась сухая трава. Возгорание ликвидировали к 6:45. Подробная информация о других повреждениях уточняется.

Также сегодня в 3:59 россияне обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины. В результате тоже возник пожар на сухой траве на открытой территории жилого сектора. Пожар был потушен, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Над Сумской областью ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА.

Вчера сообщалось, что из-за российского обстрела была повреждена тепловая электростанция на юге Украины.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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