Вечером 27 сентября в результате массированного обстрела РФ была повреждена тепловая электростанция в южном регионе Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

О каком именно регионе идет речь, не уточняется.

Напомним, вчера вечером в окрестностях Николаева был зафиксирован ракетный удар по объекту инфраструктуры, о чем сообщал губернатор Виталий Ким.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от ударов РФ.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.