Парламент Болгарии проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украине. Дебаты продолжались более трех часов, начиная с открытого заседания, а затем перейдя за закрытую дверь, чтобы выслушать главнокомандующего адмирала Эмиля Ефтимова и заместителя командующего ВВС бригадного генерала Петьо Мирчева.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Решение предполагает, что Болгария поставит Украине ракеты С-300, а не всю ракетную систему.

"Журналистам пришлось услышать от депутата от ГНС Деляна Пеевского, что решение было одобрено, против которого выступила прокремлевская партия "Возрождение", а Болгарская социалистическая партия покинула палату во время закрытой части заседания", - говорится в материале.

Во время открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, которые даже производитель не смог отремонтировать, поскольку они слишком стары.

Гаджев заверил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, минимально и никоим образом не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии.

Дополнительным преимуществом стало то, что для болгарских военнослужащих был исключен риск хранения таких непригодных боеприпасов. Он также добавил, что государству следует сосредоточиться на приобретении новых зенитно-ракетных комплексов.

Ранее мы писали, что Польша готова поставлять Украине старую военную технику.

Также СМИ сообщали, что Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.