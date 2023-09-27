Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из-за опасений, что вместе с боеприпасами придется отправлять и немецкий персонал для помощи в обслуживании ракет, а Москва расценит это как прямую конфронтацию с Берлином.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, трехпартийное коалиционное правительство ФРГ уже "в принципе одобрило поставку", но ее блокирует Шольц, который считает, что для отправки военнослужащих в зону боевых действий потребуется голосование парламента.

Представитель Шольца заявил, что плана скорой поставки ракет Taurus не существует. Немецкие источники WSJ говорят, что поставка еще может быть быть одобрена, если США отправят Украине аналогичное оружие.

Есть у немцев и другие опасения. В частности, они боятся ударов по территории РФ. Британцы, которые уже передали Украине Storm Shadow, проинформировали Берлин о том, как они работают с Киевом, и заверили, что Украина ни разу не наносила удары без одобрения Лондона.

Немецкие официальные лица заявили, что, если отправка Taurus будет одобрена, то дальность будет сокращена, чтобы свести к минимуму риск их использования по территории России.

При этом неясно, позволит ли Берлин Киеву наносить удары по целям в аннексированном Крыму.

На днях та же The Wall Street Journal писала, что передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву ракет Taurus.

А немецкая Bild сообщала, что на обучение работе с ракетами Taurus украинским военным понадобится три месяца в том случае, если Берлин примет решение передать эти боеприпасы.