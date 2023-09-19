Передача Украине немецких дальнобойных ракет Taurus не обсуждалась на сегодняшней встрече в Рамштайне.

Об этом заявила госсекретарь Министерства обороны ФРГ Симтье Меллер.

"Нет новостей в правительстве, поэтому Taurus не были темой Украинской оборонной группы. В повестке дня была тема противовоздушной обороны, противоракетной обороны, артиллерийской амуниции и будущее украинской армии — как коалиция может обеспечивать поддержку Украины в будущем", — сказала Меллер.

Ранее сообщалось, что Германия подготовила для Украины военную помощь на 400 млн евро, но без ракет Taurus.

Мы писали о том, что в Германии уверены, что дальнобойные ракеты Taurus не повлияют на исход войны.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.