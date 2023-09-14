Дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине.

Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Detsche Welle.

Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок.

Также Писториус заявил, выступая в Федеральной академии политики безопасности, что не факт, что ВСУ сможет правильно применять ракеты Taurus.

Кроме того, по его словам, "почему-то все забыли о системах ПВО", которые нужны Украине гораздо больше, и которые Германия ей поставляет.

Министр в очередной раз подчеркнул, что решение по ракетам еще не принято, а также отметил, что Киев позволяет себе "неуместные обращения", когда нелестно высказывается о действиях ФРГ.

На днях Писториус заявил, что Берлин не будет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса Taurus, если США примут решение по поставке Киеву дальнобойных ATACMS.

А во время необъявленного визита в Киев министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок говорила, что решения о поставках Германией дальнобойных ракет Taurus Украине пока нет.