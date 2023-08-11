Немецкие СМИ дают противоречивую информацию о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Источники BILD говорят, что власти Германии пока не готовы этого делать.

А Der Spiegel пишет, что вопрос обсуждается, но Минобороны ФРГ просит производителя технически ограничить дальности полета этой дальнобойной ракеты, чтобы Украина не могла бить по российской территории.

Публично министр обороны ФРГ еще недавно также говорил, что Берлин не намерен передавать Украине дальнобойные ракеты.

Но немецкий портал t-online вчера написал, что передача этих ракет Украине "кажется неизбежной".

На прошлой неделе глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что его "друзья из Бугдестага" сказали, что немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине Taurus.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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