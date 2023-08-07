Госдепартамент США опубликовал свою версию отчета о переговорах госсекретаря Энтони Блинкена с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой без упоминания ракет ATACMS.

Как сообщает CNN со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Мэтта Миллера, они обсудили "развитие контрнаступательных усилий Украины, недавние разговоры о справедливом и прочном мире в Украине, состоявшиеся в Джидде (Саудовская Аравия), и долгосрочные договоренности о безопасности между двумя странами".

В то же время в отчете не упоминается о просьбе Кулебы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, о чем ранее сообщило украинское дипломатическое ведомство.

Напомним, по данным Washington Post, администрация президента США Джо Байдена на данный момент "твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину".

Недавно Байден заявил, что у ВСУ уже есть эквивалент ATACMS, а больше всего украинским силам нужны артиллерийские снаряды.

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