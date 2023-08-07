Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Соединенные Штаты предоставить Украине ракеты ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского дипломатического ведомства по итогам переговоров министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь", - говорится в сообщении.

Также Кулеба призвал предоставить ATACMS, чтобы "усилить дальнобойные способности Украины".

Напомним, по данным Washington Post, администрация президента США Джо Байдена на данный момент "твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину".

Недавно Байден заявил, что у ВСУ уже есть эквивалент ATACMS, а больше всего украинским силам нужны артиллерийские снаряды.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.