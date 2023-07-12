Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS.

Об этом Зеленский сказал во время короткого интервью журналистам в Вильнюсе.

По его словам, решения о предоставлении Украине ATACMS ещё нет.

Ранее западные издания сообщали, что эта тема обсуждалась в администрации Байдена. По мнению журналистов, передача этих вооружений рассматривается из-за проблем с контрнаступлением Украины, которое продвигается медленней, чем это ожидалось. Вместе с тем в Пентагоне говорят, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, и эти ракеты взяты в расчёт для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.

Перед этим стало известно, что Канцлер ФРГ отказался поставлять Украине ракеты Taurus, о которых просил Зеленский. В Германии считают, что в случае использования Украиной этого оружия, дальность действия которого может достигать 500 км, по целям, расположенным на территории РФ, это может привести к эскалации конфликта с российской стороны.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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