Зеленский признался, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS.
Об этом Зеленский сказал во время короткого интервью журналистам в Вильнюсе.
По его словам, решения о предоставлении Украине ATACMS ещё нет.
Ранее западные издания сообщали, что эта тема обсуждалась в администрации Байдена. По мнению журналистов, передача этих вооружений рассматривается из-за проблем с контрнаступлением Украины, которое продвигается медленней, чем это ожидалось. Вместе с тем в Пентагоне говорят, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, и эти ракеты взяты в расчёт для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.
Перед этим стало известно, что Канцлер ФРГ отказался поставлять Украине ракеты Taurus, о которых просил Зеленский. В Германии считают, что в случае использования Украиной этого оружия, дальность действия которого может достигать 500 км, по целям, расположенным на территории РФ, это может привести к эскалации конфликта с российской стороны.
Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.
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