В минобороны РФ прокомментировали вчерашние сообщения о работе ПВО в Крыму и на территории России.

Заявляется, что были сбиты украинские баллистические ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант.

Сообщается, что четыре ракеты летели по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

Одна из ракет пыталась атаковать Крымский мост. Еще одна - военный аэродром в Ростовской области.

В Украине применение С-200 по Крыму и РФ не подтверждали.

Напомним, что 9 июля в РФ сообщали о том, что в Ростовской области работали силы ПВО и была сбита ракета.

Также в РФ заявляли о сбитой ракете в районе Керчи из-за чего временно перекрывали движение по Крымскому мосту.

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