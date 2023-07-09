В воскресенье, 9 июля, над Брянской областью РФ были сбиты две ракеты.

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, одна из ракет упала в деревне Бытошь. Этот населенный пункт находится севернее Брянска, в 165 километрах от границы с Украиной.

Также появились фото последствий падения ракет под Брянском. Губернатор сообщил, что в результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Ранее сегодня РФ заявила о поражении ракет в Ростовской области, Керчи и Мелитополе.

Из имеющихся у ВСУ ракет нужной дальностью обладают ракеты Storm Shadow, а также, предположительно, ракеты украинского ОТРК "Гром", которые официально не были приняты на вооружение. РФ тип ракет не уточняла, Украина этих ударов не комментировала.

Напомним, что сегодня после перехвата ракеты под Керчью останавливали движение через Крымский мост. Сначала это не подтверждалось официально. Назначенный россиянами "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил только о сбитии ракеты. Однако позже "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко заявил, что работу Крымского моста, остановленную после ракетной атаки, возобновили.