В пятницу, 2 июня, сообщают, что в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Об этом сообщают местные паблики и публикуют видео.

Российские т.н "власти" Запорожской области подтверждают, что в Бердянске прозвучало несколько взрывов.

Там заявили, что была попытка ракетного обстрела и работала ПВО.

Паблики размещают еще фото и видео из Бердянска, сообщают минимум о шести взрывах.

Россияне подтвердили, что в порту был "прилет". Говорят, что жертв и разрушений нет.

Напомним, 28 мая в Бердянске тоже прогремели взрывы, украинские власти сообщали об ударах по позициям россиян. Паблики сообщали о столбе дыма над селом Андровка и о трех взрывах в селе Новотроицкое.

Ранее в оккупированном Бердянске сообщили о прилете по заводу "Азовкабель". При этом пророссийские паблики заявляли, что в городе идут учения и проводятся "плановые взрывы".

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.