В России заявили, что ее военные из добровольческого отряда "БАРС-11" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на начальника Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина.

Рогозин утверждает, что ракету удалось сбить и вывезти под обстрелами из "серой зоны" в Запорожской области. По его словам, ракета разрушена только частично — "упала очень удачно плашмя".

"Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — рассказал он.

Экс-глава "Роскосмоса" добавил, что ракету уже отправили на одно из оборонных предприятий для изучения работы алгоритмов систем управления, чтобы увеличить процент сбивания британских боеприпасов системами ПВО.

Ранее мы не раз писали о применении этих ракет ВСУ. Так, заявлялось, что в конце июня ими был поражен штаб и склад горюче-смазочных материалов РФ в пригороде Бердянска.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Storm Shadow оказали существенное влияние на ход войны в Украине.