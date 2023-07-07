США передадут Украине кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. Они подходят для стрельбы из американских 155-миллиметровых гаубиц.

Об этом пишет газета Washington Post.

Как уже рассказывала "Страна", основная опасность "кассет" для гражданского населения заключается в высоком проценте несработавших мини-бомб, которые после окончания войны приводят к смертям и ранениям. В своей последней публичной оценке, сделанной более 20 лет назад, Пентагон указал долю неразорвавшихся суббоеприпасов у таких снарядов в 6%.

"Это означает, что по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися на площади примерно 22 500 квадратных метров, что примерно равно 4½ футбольных полей", - пишет газета.



"Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетные боеприпасы имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - сказал изданию неназванный представитель Пентагона.

Но официально Пентагон заявляет, что после новых испытаний, проведенных еще в 2020 году, частота отказа не превышает 2,35 процента, а для Украины "тщательно отбирают" боеприпасы с таким показателем или ниже.

При этом опрошенные газетой эксперты по нераспространению кассетного оружия говорят, что достоверность этих заявлений проверить невозможно без доступа к результатам испытаний.

Как анонсировали СМИ, сегодня США могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Между тем правозащитная организация Human Rights Watch призвала Вашингтон отказаться от этой идеи.