Уже в пятницу, 7 июля, США могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов, предназначенных для 155-миллиметровой пушки Howitzer.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление двух американских чиновника на условиях анонимности.

Также в рамках пакета помощи, стоимость которого, как ожидается, превысит 500 миллионов долларов, Украина получит боеприпасы для HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

"Судя по всему, вопрос передачи Украине кассетных боеприпасов практически решен.

Пентагон заявил, что в случае отправки таких снарядов Киеву, США будут учитывать коэффициент их срабатывания при испытаниях.

Отметим, что обычно в кассетных зарядах не срабатывает от 10 до 40 процентов мини-зарядов, что делает потом непригодными территории после окончания военных действий", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня спикер Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что администрация США рассматривает вопрос отправки в Украину кассетных боеприпасов, но решения пока нет.

Ранее газета The New York Times писала, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы. Организация Human Rights Watch уже призвала Вашингтон отказаться от этой идеи.