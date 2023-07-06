Администрация США рассматривает вопрос отправки в Украину кассетных боеприпасов, но решения пока нет.

Об этом заявил спикер Белого дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить", - сказал он.

Тем временем телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщает, что США уже на этой неделе могут принять решение относительно того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов.

По его данным, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое "продвигается медленнее, чем ожидалось". Как отметил один из собеседников телеканала, площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.

А Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на источники сообщило, что решение о поставках США кассетных боеприпасов Украине может быть объявлено уже сегодня, 6 июля.

Напомним, недавно в Пентагоне выступили за поставку Украине кассетных боеприпасов. Сообщалось, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".

Ранее газета The New York Times писала, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы. Организация Human Rights Watch уже призвала Вашингтон отказаться от этой идеи.

Кассетные боеприпасы запрещены во многих странах мира - они наносят повышенный ущерб живой силе и вызывают больше ранений.

В то же время ни США, ни Россия, ни Украина конвенцию по их запрету не подписывали.