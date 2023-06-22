Пентагон выступает за предоставление Украине кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает Reuters.

Такую мысль во время слушаний в Конгрессе выразила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер.

"Наши военные аналитики подтвердили, что они были бы полезными, особенно против окопных российских позиций на поле боя", – заявила она.

Купер сказала, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".

Напомним, еще в марте Украина включила в запрос помощи США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказал Украине в поставках кассетных боеприпасов.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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