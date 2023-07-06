Правозащитная организация Human Rights Watch призывает США не передавать Украине кассетные боеприпасы.

Призыв содержится в материале организации, посвященном использованию кассетных боеприпасов во время войны в Украине.

По данным The New York Times, США уже приняли решение о поставке Киеву таких боеприпасов и объявят о нем в ближайшее время.

В HRW считают, что это приведет к "страданиям гражданского населения", а их использование "почти гарантированно будет военным преступлением".

"Я упоминаю Россию и Украину, потому что сегодня обе страны применяют кассетные боеприпасы в Украине, нанося вред и убивая мирных жителей. Я упоминаю Соединенные Штаты, потому что, как сообщается, правительство США близко к тому, чтобы решить, передавать ли Украине запасы кассетных боеприпасов. Теперь решение остается за Джо Байденом", - заявила Мэри Уэрхэм, исполняющая обязанности директора по вооружениям в HRW.

Отметим, что ни США, ни Россия, ни Украина не подписывали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.

Как писала "Страна", ранее Human Rights Watch представила доклад о военных преступлениях россиян в Украине.

В частности, правозащитная организация упомянулат массовые казни, пытки и убийства войск РФ в Буче.

Также в Human Rights Watch призывала Украину не публиковать видео с военнопленными РФ.