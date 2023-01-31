МИД Украины прокомментировал отчет Human Rights Watch о вероятном использовании украинскими военными противопехотных мин.

В министерстве заявили, что соответствующие украинские учреждения должным образом проанализируют отчет, а также подчеркнули, что Украина в полной мере выполняет все взятые на себя международные обязательства.

Комментарий по поводу отчета опубликован на сайте МИД.

Как заявили в МИД, Россия во время своего вторжения в Украину использует весь спектр запрещенных мин.

"События последнего года доказывают, что сейчас как никогда важна универсализация многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности, оказывая давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле", - сказано в комментарии.

В МИД напомнили, что Украина уничтожила уже три миллиона противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 "Медальон".

"Украинская сторона всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем также, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности", - заявили в МИД.

Как писала "Страна", Human Rights Watch обвинила Украину в применении запрещенных мин.

Ранее Amnesty International обвинило украинскую армию в том, что та устраивает расположения в школах и больницах.