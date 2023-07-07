Сегодня США могут передать Украине кассетные боеприпасы, , предназначенных для 155-миллиметровой пушки Howitzer, о чем вчера сообщали СМИ.

"Страна" разобралась, что они собой представляют, что изменят на поле боя и почему против них выступают правозащитники.

"Кассеты" - это снаряды, ракеты или бомбы. Они состоят из контейнеров, открывающихся в воздухе и разбрасывающих много мелкокалиберных бомб на большой территории. Основное назначение этих суббоеприпасов – уничтожать множественные военные цели, например, пехотные соединения.

Но в мире к этому оружию много претензий: оно несет повышенные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Как показала практика, от 10% до 40% суббоеприпасов не взрываются. Это приводит к тому, что целые регионы наводняются десятками тысяч, а порой и миллионами неразорвавшихся мини-бомб, которые могут сдетонировать в любой момент. Это представляет прямую угрозу гражданским лицам, которые возвращаются в свои дома после окончания боевых действий. На территориях, засеянных кассетными бомбами, подчас нельзя десятилетиями жить и заниматься сельским хозяйством.

В Пентагоне в этом контексте уже заявили, что будут передавать Украине только те "кассеты", которые на испытаниях показали высокий процент срабатывания.

Кроме того, большую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры эти заряды представляют в случае использования в населенных пунктах. Собственно, поэтому международные правозащитники призывают США не передавать эти снаряды.

В 2008 году была подписана конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов. Ее подписали и ратифицировали, в частности, страны ЕС, Канада, Британия и Япония, но не подписали и не ратифицировали США, Россия и Украина.

В то же время вполне очевидны военные соображения, по которым ВСУ хотят передать кассетные боеприпасы. Они позволят нанести серьёзный урон российским войскам. Особенно тем, кто находится в плотной обороне - как, например, на Запорожском фронте. А также на тех участках, где россияне пытаются наступать.

Впрочем, у России тоже есть крупные арсеналы кассетных зарядов (и Украина уже обвиняла РФ в их применении). Учитывая, что атаки ВСУ на юге россияне отражают в основном артиллерией, то и противник может начать чаще применять "кассеты".

Ещё один эффект от поставок этого оружия для ВСУ - снижение снарядного голода. Западные союзники испытывают дефицит обычных 155-миллиметровых боеприпасов, резервы которых уже были потрачены на поставки в Украину, а производство не поспевает за расходом снарядов на фронте. Если же американцы распечатают свои запасы "кассет", то это увеличит общие поставки боеприпасов для ВСУ.

Эта вероятная логика подтверждается тем, что выделяются именно пушечные снаряды с кассетной начинкой - притом что у США много других разновидностей таких боеприпасов, например, бомб, сбрасываемых с дронов, которые еще в марте просила Украина.