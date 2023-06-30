США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Об этом сообщают источники NBC News.

Также рассматривается вариант с усовершенствованными обычными боеприпасами двойного назначения (DPICM), которые взрываются в воздухе, разбрасывая бомбы разного типа на большую площадь.

Украина с начала войны просит США о предоставлении DPICM.

Применение таких снарядов осуждается правозащитниками, однако США, Украина и Россия не подписывали договор об их неиспользовании.

Напомним, недавно в Пентагоне выступили за поставку Украине кассетных боеприпасов. Сообщалось, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США вплотную приблизились к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

А в проекте закона о национальной обороне США на следующий финансовый год предусмотрено выделение 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины.