США вплотную приблизились к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

По данным издания, вопрос о передаче ATACMS Киеву сейчас находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

ATACMS - баллистическая ракета класса "земля-земля" с дальностью действия до 300 километров. Прежде власти США отрицали возможность ее предоставления Украине.

Ранее о "довольно высокой" вероятности передачи Украине этого вооружения заявлял американский сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Голосу Америки".

А в проекте закона о нацобороне США на следующий финансовый год предусмотрено выделение 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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