Вероятность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS "достаточно высокая".

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем", – сказал Риш.

По его словам, под давлением сенаторов и конгрессменов в администрации Байдена "уже активизировались" по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в проекте закона о нацобороне США на следующий финансовый год предусмотрено 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины. В тоже время Белый дом до сих пор не подтверждал передачу этого типа ракет Украине.

По данным Politico, еще в мае США обрадовались возможности передачи Украине британских дальнобойных ракет, но заявляли, что ATACMS не дадут.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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