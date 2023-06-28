В среду, 28 июня, в Украине продолжается 490-й день войны с Россией.

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28 июня

10.45 Две сестры, погибшие при ракетном ударе по Краматорску, - это 14-летние Юлия и Анна Аксенченко, которые учились в местной школе №24.

В этом году они закончили восьмой класс.

Погибла также девушка 17 лет. Всего на данный момент известно о 9 жертвах ракетного удара по пиццерии.

10.22 Кабмин утвердил назначение нового гендиректора Укроборонпрома. Как и сообщалось, им стал 31-летний руководитель харьковского Завода имени Малышева Герман Сметанин.

"Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - описывает нового управленца министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он называет его главные задачи:

- Нарастить производство боеприпасов и военной техники

- Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру

- Трансформировать Укроборонпром

10.14 Прокуратура сообщает уже о 9 погибших в Краматорске.

10.08 Украинские телеграм-каналы публикуют кадры из соцсетей иностранных военных инструкторов, которые, как утверждается, были в Краматорске в день ракетного удара и обедали в пиццерии накануне прилета.

Они сообщили, что удар был нанесен по пиццерии, где они ужинали. По опубликованной фотографии интерьера можно узнать интерьер заведения.

"Господи Иисусе, мы здесь всегда обедали!!!", - подписал фото разрушенного заведения Алекс Галлант.

А иностранный журналист Арно де Декер выложил сториз, где написал, что это был его "последний ужин" в любимом месте.

«За 20 минут до прилёта», - подписал он сториз с пивом, пиццей и фотографией военных.

Также за шесть дней до ракетного удара по Краматорску украинская волонтёрка Юлия Складана выложила в Instagram фото с этими инструкторами и указанием геолокации города (позже привязка к местности была удалена).

09.17 Украина получила приглашение принять участие в Совете Украина - НАТО, но не в саммите Альянса, который состоится в июле. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита", - сказал Кулеба в интервью CNN.

Отметим, что сейчас действует иной орган - Комиссия Украина - НАТО. В блоке говорят, что Совет - это повышение статуса сотрудничества.

Отметим, что аналогичный Совет действовал между Россией и НАТО с 2002 по 2014 годы.

Кулеба также указал на отсутствие среди стран-членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в Альянс.

По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается "прямо противоположного мнения", подчеркнул министр.

09.10 Место ракетного удара в Краматорске, снятое с дрона.

На кадрах - кафе "RiaPizza", где найдено уже восемь погибших.

08.47 Воздушная тревога в ряде областей. Военные сообщают об угрозе применения баллистических ракет.

08.39 CNN подтверждает, что два самолета, связанные с Пригожиным, вчера приземлились под Минском.

Два источника — высокопоставленный представитель европейской разведки и источник, знакомый с самолетами Пригожина, — подтвердили, что самолеты связаны с куратором "Вагнера", но не знали, был ли сам Пригожин на борту.

На спутниковом снимке, сделанном BlackSky во вторник утром, видны два самолета с серийными номерами RA-20795 и RA-02878, которые стоят на взлетно-посадочной полосе авиабазы Мачулищи.

Анализ CNN измерений самолетов подтвердили, что они прибыли в течение последних 24 часов и соответствуют размерам самолетов, связанных с Пригожиным.

У обоих самолетов были отключены транспондеры перед посадкой, что скрыло их точное место приземления.

08.25 Ночью два ударных дрона попали в складское помещение в районе Черкасс.

Об этом сообщил губернатор Игорь Табурец.

Ранее Воздушные силы сообщили о сбитии шести российских беспилотников этой ночью.

08.20 В Краматорске среди погибших после ракетного удара - трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

08.05 Утренняя сводка украинского Генштаба.

За сутки противник атаковал:

- Белогоровку Луганской области

- Орехово-Васильевку под Бахмутом

- Авдеевку, Марьинку и Победу под Донецком.

- пытался отбить Ровнополь на Времьевском выступе.

Все атаки были отражены.

07.50 В Краматорске на утро восемь погибших после ракетного удара. Среди них трое детей: два – 2008 года рождения и один 2011.

В общей сложности пострадали 56 человек.

Разбор завалов продолжается.

07.30 Ночью РФ ударила по Новопавловской громаде Днепропетровской области. Там пострадало аграрное предприятие.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также ночью силы ПВО сбили "Шахеды" над областью.