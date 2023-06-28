Генерал Сергей Суровикин и его охрана три дня не выходили на связь. Так прокомментировал слухи об аресте российского генерала экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Генерал армии Суровикин три дня не выходит на связь со своей семьей. Не отвечает и его охрана. У меня только такие факты", - сообщил Венедиктов.

Ранее ряд российских телеграм-каналов писали о якобы задержании Суровикина, тему широко подхватили в Украине.

Однако пока официальных или других подтверждений все это не имеет.

Суровикин - замкомандующего "спецоперацией" в Украине, о связях с которым ранее часто заявлял руководитель неудавшегося мятежа в России Евгений Пригожин. Сам генерал осудил мятеж в его первые часы, записав обращение на видео.

В тоже время ряд российских телеграмм-каналов пишут, что Суровикин мог негласно саботировать приказы командования по противодействию мятежу.

Напомним, сегодня сразу два американских издания - New York Times и Wall Street Journal - сообщили, что Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже Пригожина и его планах захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ростове.

В Кремле опровергли эту информацию.