В Кремле отрицают информацию газеты The New York Times о том, что генерал Сергей Суровикин знал о планах куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить мятеж.

Об этом заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла в ответ на просьбу прокомментировать информацию американской газеты.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", – сказал представитель Кремля.

Напомним, 23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале марша на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Суровикин записал видеообращение, в котором публично осудил действия "вагнеровцев" и призвал бойцов ЧВК вернуться в места дислокации. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко договорился об урегулировании конфликта.

The New York Times утверждает, что российские власти "пытаются выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия" основателя ЧВК Евгения Пригожина. По словам неназванных американских чиновников, "есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали" попытку мятежа.