В сети появилось видео, на котором украинский исполнитель передал в песне чувство глубокого разочарования, которое охватило многих украинцев после известия о провале мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, на днях куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Вчера в России закрыли дело о мятеже Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Также в Минобороны РФ заявили о подготовке разоружения "вагнеровцев". О возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина объявляла Генеральная прокуратура РФ 23 июня. Уголовное дело было возбуждено по статье о вооруженном мятеже. Решение о возбуждении дела было принято после заявления Пригожина о нанесении ударов по лагерям ЧВК "Вагнер", произведенных Минобороны России, и его заявления о намерении "разобраться, почему в стране происходит беззаконие". Минобороны РФ назвала эти заявления несоответствующими действительности.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.