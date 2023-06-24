Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении куратора "Вагнера" Евгения Пригожина за организацию мятежа будет прекращено, и он "уйдет в Беларусь".

"Гарантия ухода Пригожина в Беларусь — слово президента России", - заявил Песков.

Пескову неизвестно, кем будет работать Пригожин после его "ухода в Беларусь".

Также по его словам, та часть "вагнеровцев", которая изначально отказалась участвовать в мятеже Пригожина, подпишет контракты с минобороны РФ, и их не будут преследовать по закону.

Кадровые перестановки в минобороны РФ во время переговоров с Пригожиным, которые вел президент Беларуси Александр Лукашенко, не обсуждались, заявил Песков.

То есть, увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, что было требованием Шойгу, не обсуждалось.

Судя по словам Пескова, из трех версий причин прекращения мятежа, которые рассматривала "Страна", наиболее реальна первая - капитуляция Пригожина.

1. Пригожин, по словам Пескова, не получит ничего кроме закрытия уголовного дела и ссылки в Беларусь.

2. Об увольнении Шойгу и Герасимова (по крайней мере пока) также речь не идет. То есть, никто в этом плане навстречу требованиям Пригожина не пошел.

3. Вагнеровцев (тех, кто не участвовал в мятеже) вольют в подразделения минобороны РФ. Что будет с остальными со слов Пескова не ясно (он сказал только, что их не будут преследовать с учетом "боевых заслуг"). Возможно они также со временем уйдут в минобороны или в другие силовые структуры России. В любом случае ЧВК "Вагнер" в прежнем "самостийном" виде существовать, судя по всему, не будет. По крайней мере в России и на фронте в Украине. Может где-то в Африке.

Итого - ремикса февраля 1917 года не случилось. Мятеж, по сути, подавлен. Если только Пригожин и "вагнеровцы" вдруг не передумают уходить в "тыловые лагеря" и не захотят переиграть договоренности.

Причина, по которой они отказались от мятежа, также, в принципе, понятна - отсутствие поддержки их действий в России на всех уровнях. И в армии, и в элитах, и в обществе.

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко, остановившего мятеж Пригожина.

"Страна" разбиралась, что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко, и закончился ли мятеж Пригожина.

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