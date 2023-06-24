Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк разочарован отказом Евгения Пригожина от попытки захватить власть в России.

Об этом советник Андрея Ермака написал на своей странице в Twitter.

"Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете.

Потому что один очень конкретный посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) обещал гарантии безопасности от человека (Путин) который утром приказал тебя уничтожить. И за тот страх, который путинская элита испытала за последние сутки, этот приказ обязательно будет выполнен.

Хотя и не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет", – говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Ранее российские СМИ писали, что Путин хочет убить Пригожина и пообещать амнистию участникам мятежа. И таким образом избежать боестолкновений в Москве.

Мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.

Также мы следим за ситуацией в России после объявления Пригожина о завершении своего мятежа в нашем онлайне.