После того как военный мятеж в РФ вызвал широкий социальный резонанс, российские пользователи соцсетей перепутали главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным.

В свете последних событий в комментариях на странице продюсера появились гневные сообщения пользователей с вопросами, обвинениями в преступлении закона и требованиями немедленно прекратить мятеж.

В частности, продюсеру предлагают "вернуть Ростов" и не идти на Москву.

В своё время Иосиф Пригожин продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других исполнителей.

Напомним, конфликт между руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российским государственным министерством обороны, в ходе которого Пригожин обвинял генералитет РФ в профнепригодности, а после и в попытках уничтожить подразделения "Вагнера", вылился в вооруженный мятеж, когда ЧВК полным составом оставила свои места дислокации и направилась в Москву для выяснения отношений с генштабом.

В ходе "Московского рейда" командир "Вагнера" заявил, что захватил военные объекты в Ростове-на-Дону.

Также распространилось видео, на котором заметно, что из-за приближения пригожинских боевиков в Липецкой области в срочном порядке выкапывают рвы на дорогах.