Губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов подтвердил информацию о том, что техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории региона.

Видео с передвижением "вагнеровцев" из района Ельца в Липецкой области появилось в Telegram-каналах.

На кадрах можно заметить продвижение по трассе военных машин, в которых находятся вооруженные наемники.

Тем временем в Липецкой области раскапывают автодороги, создавая рвы на возможных маршрутах продвижения "вагнеровцев".

Российские СМИ пишут, что два въезда в город по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям "перекрыты", водителей просят искать альтернативные маршруты объезда.

Напомним, накануне куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал в России военный мятеж. Сегодня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону и призвал выдать ему главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Сообщалось, что в захваченном "вагнеровцами" Ростове взрывы и стрельба, а к городу подъезжают "кадыровцы".

Также Пригожин ответил отказом на требования президента РФ Владимира Путина сдаться. СМИ пишут о его планах захватить ядерный арсенал.

Тем временем в Москву стягивают всю военную технику из резервов и с границы, готовясь к осаде Пригожина.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.