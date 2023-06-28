Многие украинские телеграм-каналы сообщили об аресте российского генерала Сергея Суровикина - замкомандующего "спецоперацией" в Украине, о связях с которым ранее часто заявлял руководитель неудавшегося мятежа в России Евгений Пригожин.

Со ссылкой на российские СМИ они пишут, что генерала поместили в следственный изолятор "Лефортово" по делу о мятеже "Вагнера". Также сообщается о задержании заместителя Суровикина генерал-полковника Андрея Юдина.

Однако в российских СМИ такой информации нет. Ее первоисточником является российский военный блогер Михаил Звинчук, более известный как "Рыбарь". Утром он заявил, что Суровикина не видно с субботы, и добавил: "Бытует версия, что он на допросах". Днем, около 14 часов, Звинчук сделал оговорку, что арест Суровикина - всего лишь слухи.

Официально эта информация не была подтверждена.

Вечером Андрей Юдин опроверг свой арест в комментарии российским изданиям. Он заявил, что находится в отпуске, а о том, где сейчас Суровикин, не знает.

Напомним, сегодня сразу два американских издания - New York Times и Wall Street Journal - сообщили, что Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже Пригожина и его планах захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ростове.

В Кремле опровергли эту информацию.