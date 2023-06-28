Зеленский заявил, что боевики Пригожина ещё не переброшены в Беларусь и продожают находиться в Украине.

"Вагнеровцы" на временно оккупированной территории, они есть и были на Луганщине", - заявил президент.

По мнению Зеленского, переброска "Вагнера" в Беларусь не может всерьёз угрожать Украине.

"Я не могу сказать, насколько они будут угрожать кому-то с территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", — сказал Зеленский. По его словам, это связано с высокими потерями ЧВК в Украине.

Также Зеленский отметил, что украинские военные уничтожили значительную часть этого ЧВК, поэтому в походе на Москву участвовало лишь небольшое количество мятежников, которым удалось остаться в живых после боёв в Украине.

Кроме этого президент заявил, что украинское военное руководство считает, что сейчас ситуация на севере страны полностью контролируемая и повторное вторжение с территории Беларуси невозможно. "Всё-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", — подчеркнул Зеленский.



Незадолго до этого радио "Свобода" показало спутниковые фото мест, где могут поселить ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее западные издания писали, что два самолета, связанные с Пригожиным, уже приземлились под Минском.