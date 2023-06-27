Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагнер" в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих "высокопоставленных командиров" ЧВК на авиабазе Хмеймим.

Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на свои источники.

Полиция также приходила в представительства "Вагнера" в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

В то же время телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", эту информацию опровергают и пишут, что никаких задержаний не было.

Ранее президент России Владимир Путин время встречи с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась из бюджета РФ. За минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов).

Кроме того, Путин обвинил Пригожина и прочих мятежников в предательстве. Он добавил, что "вагнеровцы" могут заключить договора с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.

По данным СМИ, в России закрыли дело о мятеже Пригожина и ЧВК "Вагнер". Сообщается, что наемники уже "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". И что расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа выявило, что участники преступных действий прекратили их 24 июня.