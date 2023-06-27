В России закрыли дело о мятеже Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщили в ФСБ, пишут российские СМИ.

Сообщается, что наемники уже "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". И что расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа выявило, что участники преступных действий прекратили их 24 июня.

Также в Минобороны РФ сегодня заявили о подготовке разоружения "вагнеровцев".

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина объявляла Генеральная прокуратура РФ 23 июня. Уголовное дело было возбуждено по статье о вооруженном мятеже. Решение о возбуждении дела было принято после заявления Пригожина о нанесении ударов по лагерям ПВК "Вагнер", произведенных Минобороны России, и его заявления о намерении "разобраться, почему в стране происходит беззаконие". Минобороны РФ назвала эти заявления несоответствующими действительности.

После оглашения своих планов "идти в Москву", на столицу РФ двигались более 1000 единиц техники ЧВК "Вагнер". Позже Пригожин заявил, что "разворачивает колонны".

В то же время, в Кремле заявили о существовании договоренностей, что уголовное дело против Пригожина якобы будет закрыто, а сам он "уйдет в Беларусь". Об этой сделке объявили после встречи Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко заявлял, что во время мятежа в РФ привел армию и милицию в полную боеготовность.