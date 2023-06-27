Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время мятежа в РФ армия Беларуси, милиция и спецподразделения были приведены в полную боевую готовность - и "никто не вякнул против".

Однако, по его словам, связано это было не с действиями Пригожина в РФ, а с заявлениями полка имени Калиновского, сформированного из белорусов, что они готовятся к активным действиям в Беларуси.

Правда, в Беларуси никакой активности так и не произошло. Лукашенко говорит, что калиновцев не выпустили с фронта в Украине некие заградотряды.

Напомним, Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

В России заявили, что уголовное дело в отношении куратора "Вагнера" за организацию мятежа будет прекращено, и он "уйдет в Беларусь".

А вчера Пригожин впервые после попытки мятежа вышел на связь и повторил версию о нанесенном ударе по лагерю "Вагнера". Также он похвастался тем, что за время мятежа прошел "большее расстояние, чем российская армия с 24 февраля 2022 года".